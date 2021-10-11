Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Hawaii'nin güneyinde bulunan Büyük Ada'nın Naalehu bölgesinin yaklaşık 27 kilometre güneyinde, 35 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

HAVAALANLARINDA VE KÖPRÜLERDE HASAR

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından en büyüğü 4,3 olan birçok artçı sarsıntı kaydedildi. Hawaii Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle havaalanlarında, köprülerde veya limanlarda hasar meydana gelmediği belirtildi. Başkent Honolulu'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi, depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı.

İran'da 5 büyüklüğünde deprem İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.