Türkiye Gazetesi

İsrail güçleri ile işgal altındaki Kudüs'teki Şam Kapısı'nda toplanan Filistinliler arasında akşam saatlerinde tansiyon yükseldi. Çıkan arbedenin ardından İsrail güçleri onlarca ses bombası ve tazyikli su ile Filistinlilere sert müdahalede bulundu. Yaşanan olaylarda 10 Filistinlinin yaralandığı, en az 2 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Kudüs'teki yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesine engel olduğunu belirtti.

İsrail güçleri Nablus’taki Filistinlere müdahale etti: 51 kişi yaralandı! Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde, İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla düzenlediği gösteride İsrail’in sert müdahalesi sonucu 51 Filistin yaralandı.

Batı Şeria'da İsrail zulmü: 23 Filistinli yaralandı İşgalci İsrail, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto ederek, hakkını aramak için gösteri yapan 23 Filistinli vatandaşa saldırıp, yaraladı. Yaralılardan birinin 11 yaşındkai bir çocuk olduğu öğrenildi.