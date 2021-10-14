Türkiye Gazetesi

İklim Şeffaflık Raporu’nda salgın nedeniyle 2020’de karbondioksit oranı yüzde 6 düştüğünü açıklamıştı. Bu yıl ise G20 ülkelerinde yüzde 4 artması bekleniyor .

KÜRESEL SICAKLIĞA ETKİSİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Çin, Hindistan ve Arjantin gibi ülkelerin 2019'daki emisyon seviyelerini aşacağı aktarılırken, fosil yakıtların sürekli kullanımının küresel sıcaklıkları dizginleme çabalarını baltaladığı kaydedildi.

DÜNYA 1,1 DERECEDEN DAHA SICAK

İki hafta sonra Büyük Britanya'nın Glasgow kentinde yapılacak COP26 İklim Konferansı'nda temel konulardan biri, küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutabilmek olması beklenirken, dünyanın şu anda endüstriyel dönem öncesinden 1,1 derece daha sıcak durumda olduğu kaydedildi.

YÜZDE 75’İNDEN G20 ÜLKELERİ SORUMLU

Küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 75'inden G20 ülkelerinin sorumlu olduğu belirtilen raporda, G20 ülkelerinin genelinde kömür kullanımının bu yıl yüzde 5 artması bekleniyor. Bu artışın yaklaşık yüzde 60'ından Çin sorumlu olurken, ABD ve Hindistan'da da kömür kullanımında artış yaşandığı aktarıldı.

YÜZDE 12’YE ÇIKTI

Öte yandan zengin ülkelerde güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımında da önemli artışların olduğu belirtilen raporda, 2020'de yüzde 10 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 12'ye çıktığı açıklandı.

Küresel ısınma, ABD'nin kışlarını sertleştiriyor Küresel ısınma üzerine yapılan bir araştırmada, ABD’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminin daha sert yaşanmasının Kuzey Kutbu’ndaki ısınma ile bağlantılı olduğu ortaya konuldu.

Türkiye için küresel ısınma alarmı Prof. Dr. Yücel, Türkiye'de sıcaklıkların küresel ısınmayla birlikte 80 yıl içinde yaklaşık 6,5 derece artabileceğini söyledi.

Küresel ısınma kataraktı artırdı İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle ozon tabakasının incelmesi; güneşten dünyaya gelen ultraviyole (UV) ışınların miktarını ve geliş açısını değiştirirken, bu durum göz sağlığını da etkiliyor.