Türkiye Gazetesi

ABD’de Cary ve Tim Patonai çifti normalden büyük bir bebeklerinin olacağını biliyordu ama 6 kilo 378 gram ağırlığındaki bebek onları da şaşırttı.

NORMAL BEBEKLERİN İKİ KATI

Finnley ismi verilen erkek bebek normal bir yeni doğanın yaklaşık iki katı ağırlığında dünyaya geldi.

Cary'nin doktoru da 27 senelik meslek hayatında bu ağırlıkta bir doğuma şahit olmadığını ifade etti.

4 Ekim’de Glendale’de Banner Thunderbird Tıp Merkezi’nde doğduğunda Finnley’in boyu da 60,32 santimle normalin çok üzerindeydi.

9 AYLIK BEBEK BEZİ GİYİYOR

Azman bebek daha şimdiden 9 aylık bebeklerin çocuk bezlerini giyiyor.

Anne Cary, “Bebek doğduğunda cüssesinden dolayı herkes hayretler içindeydi. O benim sevgili yumuşak ayıcığım” diye konuştu. Finnley, çiftin üçüncü çocuğu. Önceki iki erkek çocuk da normalden kilolu olarak dünyaya gelmişti ama bunlar Finnley’e kıyasla küçük kaldılar. Bebek, 8 gün hastanenin yeni doğan yoğun bakım bölümünde kaldıktan sonra evine gönderildi.

Aşısız hamilelerin bebekleri de tehlikede "Virüs yüzünden akciğer tutulumu ve nefes darlığı çeken gebelerimiz var" diyen doktor Esercan "Anne ve bebek ölümleri yaşanıyor, aşı olun" şeklinde konuştu.

Bir batında 9 bebek doğuran anne: Sonu gelmeyecek sandım Mali'de bir batında 9 bebek doğurarak dünya rekoru kıran Halime Cisse, doğum anında yaşadıklarını "Bebekler art arda gelmeye başladı. Bir an hiç sonu gelmeyecek sandım. Her bebek geldiğinde ‘Bunlara nasıl bakacağım, kim bana yardım edecek?’ diye düşünüyordum" ifadeleriyle anlattı.