Türkiye Gazetesi

Netflix’te geçen ay gösterime giren Squid Game, dünyanın en popüler dizisi haline geldi. Aynı zamanda insanların dizideki olayları gerçek hayata yansıttığı da görülmeye başlandı.

TUTUKLULARI ÖLDÜRTÜP ORGANLARINI ALIYORLAR

İnsan hakları kuruluşları, dizideki bu olayın Çin’de gerçekten yaşandığını bildirdi. Bunların iddiasına göre Çin Komünist Partisi, organ kaçakçılığı ağı üzerinden her sene Falun Gong tarikatı mensuplarıyla Uygurlar, Tibetliler, Müslümanlar ve Hristiyanlar gibi azınlıklardan 100.000 civarında tutukluyu öldürtüyor ve onların kalp, böbrek, karaciğer ve kornealarını alıp kullanıyor.

KATLİAMI DURDURMAYI BAŞARAMADILAR

İnsan hakları kuruluşları, Dünya Sağlık Örgütü totaliter devletin 'yetersiz ve yanıltıcı' hastane verilerini sorgusuz sualsiz kabul ettiği için uluslararası toplumun katliamı durdurmayı başaramadığını kaydetti.

YILDA BİR MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ SAĞLIYOR

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, dizinin Netflix’te yayıma girmesinden bir hafta önce Çin’i devlet destekli organ kaçakçılığı yapmakla suçlamış, ülkenin “gözaltında tutulan belli etnik unsurlar ile farklı din ve dildeki azınlıkları hedef alarak yılda bir milyar dolarlık kazanç sağladığını” ifade etmişti.

ÇİN İDDİALARI REDDETTİ

Raporda sadece azınlıklara mahsus olmak üzere tutuklulara rızaları dışında kan tahlili yapıldığı, ultrason ve röntgen gibi organ muayeneleri gerçekleştirildiği ve elde edilen bilgilerin canlı organ kaynakları veri tabanına kaydedildiği belirtildi. Çin, iddiaları reddetti.

Hedefe ulaştılar! Çinli taykonotlar uzay istasyonunda göreve başladı Çin’in Dünya yörüngesine kurduğu ve uzay istasyonuna gönderdiği ikinci taykonot ekibi göreve başladı. Taykonot ekibi, 6 aylık süre boyunca Çin uzay programı için yörüngede görev yapacak.

Mustafa Cengiz için karar çıktı: Yönetemedin! Galatasaray'ın pandemi sebebiyle dün yapılabilen 2019 olağan genel kurulunda dönemin kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi mali ibra alırken, idari bakımdan ibra edilmedi.

Canice öldürülmüştü... Katil zanlıları tek tek yakalandı: Cinayetteki sır perdesi 3 yıl sonra kalktı 2018 yılında İzmir'de bulunan bir ormanlık alanda yanmış şekilde bulanan kadının kimliği 3 yıl sonra, "yeniden yüzlendirme" ile tespit edildi. Bunun akabinde katil zanlıları tespit edilerek tek tek yakalandı.