İskoçya’da 7 yaşındaki Marcus McGinley, babası Martin (36) gibi dağcı. Babası dağlara tırmanırken küçük Marcus da ona eşlik ediyor. İkili son olarak Buachaille Etive Mòr dağında Curved Ridge olarak adlandırılan ve sarp kayalıklardan oluşan rotada tırmanış gerçekleştirdi.
İkili son olarak Buachaille Etive Mòr dağında Curved Ridge olarak adlandırılan ve sarp kayalıklardan oluşan rotada tırmanış gerçekleştirdi.
Başındaki kask, sırtındaki çantayla tırmanan Marcus, zirveye ulaşınca büyük sevinç yaşadı. İngiliz ordusunda görev yapan Martin, “Birkaç senedir, isteği üzerine oğlumla birlikte tırmanış yapıyorum. Curved Ridge onun için biraz zor bir rotaydı ama başardı. Zirveye çıkınca yüzünde beliren mutluluğu gördünüz” dedi.
Kaçkar Dağları'na tırmanan Ukraynalı dağcılar kayalığa düştü Rize'deki Kaçkar Dağları'na tırmanmak isteyen dağcıların macerası kötü bitti. İki dağcı, kayalıklara düşüp yaralandı. Zorlu hava şartları sebebiyle kurtarma ekipleri, dağcılara yaya olarak ulaşmaya çalışıyor.
Ukraynalı dağcının zirvede çektiği son fotoğraf ortaya çıktı Antalya’da en son annesine Geyiksivrisi Dağı’nın zirvesinde olduğunun mesajını attıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 2 gün önce cansız bedenine ulaşılan Ukrayna uyruklu dağcı Yana Kryvosheia'nın, zirvede çektiği son fotoğrafı ortaya çıktı.
Minik dağcı, babasıyla birlikte dağlara tırmanıyor!
İskoçya'da minik dağcı, babasıyla birlikte sarp kayalıklara tırmanıyor. İngiliz ordusunda görev yapan babasının eşlik ettiği tırmanışların en sonuncusu, Buachaille Etive Mòr dağında gerçekleşti.
İskoçya’da 7 yaşındaki Marcus McGinley, babası Martin (36) gibi dağcı. Babası dağlara tırmanırken küçük Marcus da ona eşlik ediyor. İkili son olarak Buachaille Etive Mòr dağında Curved Ridge olarak adlandırılan ve sarp kayalıklardan oluşan rotada tırmanış gerçekleştirdi.
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