Türkiye Gazetesi

Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında pazartesi gününden bu yana en az 99 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal polisi, yağışların ülkenin doğu ve batı bölgelerinde yaşandığını, kurtarma ekiplerinin kayıp olduğu bildirilen en az 40 kişiyi aradığını ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaralanan en az 35 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan'da ise kuzeydeki Uttarkand eyaletinde hafta boyunca etkili olan sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 46, ileriki günlerde daha fazla yağış beklenen güneydeki Kerala eyaletinde de 42 kişi öldü, yolları su bastı, köprüler yıkıldı ve toprak kaymaları oluştu.

ENDİŞE VERİCİ YAĞIŞLAR GÖRÜLDÜ

Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde bu hafta endişe verici boyutta yağışlar görüldüğü aktarıldı.

Uttarkand'da şubatta meydana gelen seller nedeniyle yaklaşık 200 kişi ölmüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan ve Nepal’e taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Nepal’in çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 100’den fazla kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Hindistan'da şiddetli yağışların faturası ağır oldu: 18 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu Hindistan yoğun yağış sebebiyle zor günler geçiriyor. Dün ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde gün boyu süren şiddetli yağışlar 18 kişinin ölümüne sebep oldu.

Hindistan'da sel ve heyelan felaketi: Ölü ve yaralılar var Hindistan’ın güneyinde Kerale eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu sel ve heyelan meydana gelirken yaşanan afette 18 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin de kayıp olduğu bildirildi.