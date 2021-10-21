Kabil'de patlamama sonrası elektrikler kesildi, bu kesinti çevre kentlerde de yaşandı. Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi (Birişna), Kabil'in Kale-i Murad Bek bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle elektrik hattının koptuğunu açıkladı. Patlamanın ardından başkent Kabil ve çevresindeki illerde elektrik kesildi. Bölgede yapılacak çalışmayla elektrik hattının onarılacağı belirtildi.
Kabil'de nasıl bir patlama olduğu ile ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi. Kendi içinde çok az elektrik üreten Afganistan, en çok Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan elektrik satın alıyor.
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Kabil'deki patlamadan sonra bir çok kentin elektriği kesildi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamanın ardından Kabil ve çevresindeki kentlerin elektrikleri kesildi.
Kabil'de patlamama sonrası elektrikler kesildi, bu kesinti çevre kentlerde de yaşandı. Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi (Birişna), Kabil'in Kale-i Murad Bek bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle elektrik hattının koptuğunu açıkladı. Patlamanın ardından başkent Kabil ve çevresindeki illerde elektrik kesildi. Bölgede yapılacak çalışmayla elektrik hattının onarılacağı belirtildi.
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