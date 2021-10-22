Polonya’da dün akşam yaşanan şiddetli fırtına, ülkenin batısında ve merkez bölgesinde yoğun olarak etkisini gösterdi. Yetkililer, evlerin ve ağaçların zarar gördüğü fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı. Meteoroloji Ofisi yeni fırtına için uyarı yaptı.
Yetkililer, evlerin ve ağaçların zarar gördüğü fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İtfaiye servisi, 10 bin yıkıcı kazanın yaşandığını ve 930 yapının zarar gördüğünü bildirdi.
En çok hasar ülkenin batı bölgesindeki Lubuskie ve Lodzkie’nin merkezinde kaydedildi. Wroclaw polisi, ağacın hareket halindeki aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
YENİ FIRTINA UYARISI
Polonya Meteoroloji Ofisi, bu akşam için yeni fırtına uyarısında bulunarak, ülkenin kuzey bölgelerinde de kuvvetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu.
Avrupa Parlamentosu AB Komisyonuna dava açıyor sebebi: Polonya ve Macaristan Avrupa Parlamentosu (AP) hukukun üstünlüğünü ihlal eden ülkelerin AB fonlarından faydalanmaması için oluşturulan mekanizmayı çalıştırmadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği Komisyonuna dava açmaya hazırlanıyor.
Yeni kriz yolda! İngiltere'den sonra Polonya'da AB’ye başkaldırdı Avrupa Birliği’nde yeni kriz patlak verdi. Polonya Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa Birliği’nin temel kurallarından olan Birlik yasalarının üstünlüğüne meydan okuyan bir karar aldı. Ulusal yasaları üstün görmesi uzun süredir sorunlu olan ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından kullanılan Brexit’ten sonra topluluk Polexit’i konuşmaya başladı.
Polonya’da şiddetli fırtına: 4 ölü, 18 yaralı
Polonya’da dün akşam yaşanan şiddetli fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.
Polonya’da dün akşam yaşanan şiddetli fırtına, ülkenin batısında ve merkez bölgesinde yoğun olarak etkisini gösterdi. Yetkililer, evlerin ve ağaçların zarar gördüğü fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı. Meteoroloji Ofisi yeni fırtına için uyarı yaptı.
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