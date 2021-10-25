Almanya’nın Pforzhein kentinde hafta sonu gerçekleşen olayda bir polis memuru tutuklamak istediği 25 yaşındaki gence sokak ortasında orantısız müdahalede bulundu. Olaya şahit olanlar o anları anında görüntüledi, polisin bu denli müdahalesine sosyal medyadan tepki yağdı.
Görüntülerde polis memurunun yere yatırdığı gencin kafasını diziyle bastırıp yumruk attığı görülüyor. Yanına gelen polislere aldırış etmeden gence orantısız güç uygulamaya devam eden polis, ‘‘Dur, şimdi dur“ diye bağırırken yerdeki genç ise ‘‘Bırak beni“ dedikten sonra polise hakaret ediyor.
POLİS MERKEZİNDEN AÇIKLAMA VAR
Pforzheim Polis Merkezinin olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında gencin sarhoş olduğu, agresif tutumlar sergilediği ve yapılan ihbar üzerine de gözaltına alındığı duyuruldu. Zanlının ayrıca polis memurlarına saldırdığı ve yaralamaya çalıştığı söylenirken, bir polisin tutuklama esnasında yaralandığı ve operasyonu bırakmak zorunda kaldığı bilgisi verildi. Pforzheim Polisi Basın Sözcüsü Dirk Wagner de yaptığı açıklamada, "Videodaki polisin gencin direnişini basit fiziksel şiddetle sona erdirmeye ve genci gözaltına almaya çalıştığı görülüyor. Bu tür görevler genellikle bazı soruları gündeme getiren görüntüler üretir“ dedi.
SOSYAL MEDYA İKİYE AYRILDI
Sosyal medyayı ikiye ayıran olay sonrası, bazı katılımcılar gereksiz yere abartılı şiddet uygulayan polisin görevden uzaklaştırılması gerektiğini yazarken, bazıları ise görüntülerde olayın tamamının yer almadığı için kesin yargıya varılmaması gerektiğini paylaştı.
BM polis şiddeti konusunda Almanya'dan açıklama talep etti Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, yeni tip koronavirüs önlemlerine karşı Berlin'de düzenlenen gösterilerde polisin şiddet kullanması nedeniyle Almanya'dan açıklama talep etti.
Berlin'de polis şiddeti protesto edildi Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi ülkedeki polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.
Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi Belçika'nın başkenti Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi. Gösterinin izinsiz olması nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Alman polisinin müdahalesine tepki yağdı
Almanya’da bir polis memurunun tutuklamak istediği 25 yaşındaki gence yaptığı müdahaleye sosyal medyadan tepki yağdı, işte o görüntüler...
Almanya’nın Pforzhein kentinde hafta sonu gerçekleşen olayda bir polis memuru tutuklamak istediği 25 yaşındaki gence sokak ortasında orantısız müdahalede bulundu. Olaya şahit olanlar o anları anında görüntüledi, polisin bu denli müdahalesine sosyal medyadan tepki yağdı.
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