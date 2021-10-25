Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da cuma günü Nikos Sampanis (20) ve 16 yaşındaki arkadaşı, otomobil çaldı. Polis, dur ihtarına uymayan ikiliyi vurdu. Sampanis ölürken arkadaşı ağır yaralandı. Bu olay sonrası halk sokağa döküldü. Çoğunluğu anarşist gruplardan oluşan protestocular, hırsızları savunarak polis şiddetine tepki gösterdi.

7 POLİS TUTUKLANDI

Polis ise kaba kuvvet kullandı. Güvenlik güçleri, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti. Öte yandan, yetkililer iki hırsızı vuran 7 polisin, emre itaatsizlik ve kasten adama öldürme suçundan tutuklandığını duyurdu.

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