Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ, Mısır'da, Nisan 2017'de 45 Kıpti Hristiyan'ı öldürdü. Bu olay sonrası ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Tam 17 defa uzatılan OHAL, 4 yıl sonra bu akşam kaldırıldı.

"MISIR GÜVENLİK VAHASI"

Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi "Her zaman mücadele ve emekle aradığımız o anı birlikte sizinle paylaştığımız için mutluyum. Mısır, büyük insanları ve sadık adamları sayesinde bölgede bir güvenlik ve istikrar vahası haline geldi. Bu nedenle yıllar sonra ilk kez ülke genelinde olağanüstü halin uzatılmasını iptal etmeye karar verdim" açıklamasında bulundu

Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti Mısır'ın Gize kentinde meydana gelen kazada minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerimiz gelişme gösteriyor Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukru, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gidişatı hakkında Mısır'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Hem Türkiye hem Mısır kazanacak Türkiye’nin Mısır ile arasındaki normalleşme çabaları kapsamında ilki mart ayında Kahire’de yapılan heyetler arası görüşmelerin ikinci turu dün Ankara’da başladı.