Türkiye Gazetesi

Boise şehri emniyet müdürlüğünü basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, eyaletin en büyük alışveriş merkezi olan Boise Towne Square’de yerel saatle 01.50’de silahlı bir kişinin etrafa ateş açarak 2 kişinin ölümüne, biri polis 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu açıklandı.

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.



İsveçli ünlü rap şarkıcısı Einar uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Geçtiğimiz sene bir çete tarafından kaçırılan 19 yaşındaki ünlü rapçi Einar, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç rapçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayranları ise bu acı haberle yıkıldı.

AVM'de silahlı saldırı krizi: 4 kişi yaralndı BD'de bulunan bir AVM'ye silahlı şahıslarca saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.