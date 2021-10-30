Türkiye Gazetesi

Pasifik Okyanusu’nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga’da, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinden ülkeye dönen bir kişiye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı, böylece ilk koronavirüs vakasının kaydedildiği açıklandı.

Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa, testi pozitif çıkan yolcunun çarşamba günü uçakla geldiğini ve otelde karantina altına alındığını söyledi. Yolcuyla aynı uçakta gelen diğer yolcuların, başka bir tesise nakledilerek 21 gün karantinada tutulmaları bekleniyor.

TAM AŞILI VE ÖNCEKİ TESTİ NEGATİF

Uçaktaki yolcuların çoğunun mevsimlik işçiler ve Tonga Olimpiyat Takımı'nın sporcularından oluştuğunu açıklayan Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, testi pozitif çıkan kişinin Pfizer aşısı ile tam aşılandığını ve Tonga'ya gitmeden önce yapılan testinin negatif çıktığını aktardı.

Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı da vakanın kaynağının doğrulanması için Tonga'daki yetkililerle çalıştıklarını bildirdi.

ÇİFT DOZ AŞI ORANI YÜZDE 31

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusunda yaklaşık 170 adadan oluşan 107 bin nüfuslu Tonga’da, Covid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 31, tek dozunu vurduranların oranıysa yüzde 48.

Sınırlarını kapatarak bugüne kadar Covid-19’dan korunmayı başaran Tonga'da, virüsün yayılması durumunda yeteri kadar güçlü olmayan sağlık sisteminin salgınla başa çıkmakta zorlanacağı belirtiliyor.

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