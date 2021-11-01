Türkiye Gazetesi

İspanya'nın yıllardır tartışılan, fakat düzenlenmeye devam eden geleneksel boğa koşusu yine bir cana mal oldu. Koşu esnasında boğadan kaçamayan bir vatandaş, feci şekilde hayatını kaybetti.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

İspanya’nın Castellon bölgesindeki Onda şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen boğa koşusunda 55 yaşındaki bir adam boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonucu ağır yaralanan adamın hayatını kaybettiği bildirildi. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, boğa saldırısı nedeniyle kafa travması geçiren adamın boğanın boynuz darbelerinin bacağına gelmesi sonucu uyluk atardamarının zarar gördüğü belirtilerek, adamın kan kaybından hayatını kaybettiği aktarıldı. Yaşanan üzücü olayın üzerine Onda şehri yerel yönetimi, devam etmesi gereken festivalin askıya alındığını duyurdu.

PANDEMİDEN BU YANA İLK ÖLÜM

İspanya bu yaz Covid-19 salgını nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları kaldırarak geçen yıl ülke çapında iptal edilen boğa güreşleri festivallerine tekrar izin vermişti. Üzücü olay güreşlerin yeniden yapılmaya başlamasından sonra yaşanan ilk kaza oldu. Yaralanmaların yaygın olduğu tehlikeli boğa koşusu etkinliğinin kaldırılması İspanya’da hala tartışılırken, bu yıl ülkedeki birçok boğa güreşi festivalinde boğa koşusu etkinliği yapılmadı.

İspanya'da boğa, matador Victor Barrio'yu öldürdü İspanya'da boğa güreşi etkinliklerinde 29 yaşındaki matador Victor Barrio, göğsüne aldığı boynuz darbesi sonucu hayatını kaybetti. Barrio, 21. yüzyılda boynuz darbesinden hayatını kaybeden ilk matador olarak tarihe geçti.

İspanya'da boğa dehşet saçtı: 1 ölü Teruel kentindeki arenada düzenlenen boğa güreşinde 29 yaşındaki matador, aldığı boynuz darbeleri nedeniyle hayatını kaybetti

İspanya'da boğa güreşlerine protesto Madrid'in San Sebastian de los Reyes ilçesinde yarın başlayacak festival, hayvansever örgütler tarafından protesto edildi.