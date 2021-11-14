Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’ın güney bölgesinde bulunan Sliven şehrindeki bir hastanenin koronavirüs bölümünde bu sabah yangın çıktı. Yangında 2 hastanın olay yerinde, 1 hastanın ise yoğun dumandan etkilenmesinin ardından kaldırıldığı hastanede olmak üzere 3 koronavirüs hastasının hayatını kaybettiği açıklandı.



Bölge İtfaiye Güvenlik Departmanı Başkanı Vladimir Demirev yangının yerel saatle 02.40’ta başladığını belirtirken, alevlerden bir odanın etkilendiğini ve yan odada bulunan 6 hastanın başka bir hastaneye sevk edildiğini bildirdi.



YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR



Yangının çıkış sebebi araştırılırken, Sağlık Bakanlığı yapığı açıklamada yangının bir hastanın içtiği sigaradan çıkmış olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.



Bulgaristan’daki hastanelerde tedavi görmekte olan 8 bin koronavirüs hastası bulunurken, bu hastaların 700 tanesinin de yoğun bakımda olduğu biliniyor.



Bulgaristan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında aşılama oranı en düşük ülkeler arasında yer alırken, koronavirüs nedenli can kaybı sayılarıyla da rekor kırıyor. Ekim’deki günlük rekor hasta sayılarıyla birlikte ülkede hastane doluluk oranları da artmıştı.

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