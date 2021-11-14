Türkiye Gazetesi

ABD’nin Nebraska eyaletindeki Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesindeki, üç kar leoparının koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıklandı. Yönetim Ranney, Everest ve Makalu isimli üç kar leoparının koronavirüs semptomları gösterdiği ve geçen ay yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyerek çalışanların hayvanların iyileşmesi için çok çalıştığını ifade etti. Kar leoparlarının hayvanat bahçesinde ve dışarıda tüm toplum tarafından sevildiğini anlatan yetkililer, “Bu kayıp kalp kırıcı ve hepimiz çok kederliyiz” dedi.

ÜÇ KAPLANIN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan üç kar leoparının hayvanat bahçesindeki tek koronavirüse yakalanan hayvan olmadığı 13 Ekim’de hayvanat bahçesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada kar leoparlarının yanında Sumatran kaplanlarının da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Hayvan bakıcıları, “kedigillerde virüsle uyumlu semptomlar gözlemledikten” sonra burun sürüntüsü ve dışkı örnekleri toplayarak, kar leoparı ve kaplanlardaki "İkincil enfeksiyonu önlemek için steroidler ve antibiyotiklerle" tedavi uyguladıklarını belirtirken, hayvanların aşı olup olmadığı açıklanmadı. Hayvanat bahçesinden yapılan son açıklamada, "Sumatra kaplanları Axl ve Kumar görünüşte tamamen iyileştiler" denildi.

HAYVANLAR İÇİN KORONAVİRÜS AŞISI YAPILMAYA BAŞLANDI

ABD genelinde hayvanlar arasında koronavirüs vakalarının yaygın olduğu Denver Hayvanat Bahçesi'nde dünyadaki ilk iki benekli sırtlan ve birçok hayvanın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Nebraska, Omaha’daki kaplanlar ve St Louis'deki Afrika aslanları, kar leoparları, jaguarlar ve kaplanlar ve Honolulu'daki aslanların da koronavirüse yakalandığı açıklandı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, insanların virüsü hayvanlara yayabileceğini belirtirken, evcil hayvanlar ve hayvanat bahçelerinde yaşayan hayvanlar arasındaki vakaların dünya çapında belgelendiği öğrenildi. Bu yaz hayvanat bahçesindeki hayvanlara Zoetis tarafından geliştirilen deneysel koronavirüs aşısı yapılmaya başlanmıştı.

ABD koronavirüs aşısı için EMA'ya başvurdu ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının şartlı piyasa onayı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvurduklarını açıkladı.