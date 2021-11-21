Türkiye Gazetesi

Avrupa kıtası koronavirüsün yeni bir dalgasıyla mücadele etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, salgının kıtadaki seyri konusunda "çok endişeli" olduğunu söyledi. Kluge, bölgede acil önlem alınmazsa Mart ayına kadar yaklaşık 500.000 kişinin koronavirüs nedeniyle ölebileceği konusunda uyardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Kluge, maske takma gibi önlemlerin acil olarak hayata geçirilmesinin vaka sayılarını azaltabileceğini söyledi. Uyarı, kıtadaki bazı ülkelerin rekor düzeyde enfeksiyon oranları bildirdiği ve tam ya da kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları getirdiği dönemde geldi.

KIŞ GELDİ VAKALAR ÇOĞALDI

Kluge, salgının yayılmasının nedenleri arasında kış mevsiminin gelmesini, yetersiz aşılanmayı ve daha bulaşıcı Delta varyantının bölgede hakim olmasını saydı.

DSÖ Avrupa Direktörü, vaka sayılarındaki artışla mücadeleye yardımcı olmak için aşılanmanın artırılması ile temel halk sağlığı önlemleri ve yeni tıbbi tedavilerin uygulanması çağrısında bulundu.

KORONAVİRÜS BİR NUMARALI ÖLÜM NEDENİ

BBC'ye yaptığı açıklamada Kluge, "Covid-19 bir kez daha bölgemizde bir numaralı ölüm nedeni haline geldi" diyerek, hastalıkla savaşmak için "ne yapılması gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kluge, zorunlu aşı önlemlerinin "son çare" olarak görülmesi gerektiğini, ancak konuyla ilgili "yasal ve toplumsal bir tartışma" yapmanın "çok yerinde" olacağını söyledi. Kluge, zorunlu aşı önlemlerine başvurmadan önce başka yollar olduğunu söyledi ve bunun "bir özgürlük kısıtlaması değil, bireysel özgürlüğümüzü korumanın bir aracı olduğunu" da sözlerine ekledi.

YENİ KURALLAR ŞUBAT AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Avusturya, Cuma günü Covid-19 aşısının yasal bir zorunluluk haline geleceğini açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni kurallar Şubat ayında yürürlüğe girecek. Rekor vaka sayıları ve düşük aşı oranlarının gözlendiği ülkede, Pazartesi gününden itibaren en az 10 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanacak. Diğer birçok Avrupa ülkesi de vakalar arttıkça yeni önlemler alıyor.

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da dahil olmak üzere ülkeler, kıta genelinde rekor vaka sayıları kaydedildiği için aşılanmamış insanlar üzerinde yeni kısıtlamalar açıkladılar. Vaka sayılarının rekor düzeye çıktığı Almanya'da da, aşı olmamış kişilerin bazı kamusal alanlara girişlerinin kısıtlanması planlanıyor. Hollanda'nın Rotterdam kentinde dün akşam yeni Covid-19 önlemlerine ve aşıya karşı düzenlenen protesto gösterisi kontrolden çıktı. Polis, otomobilleri ateşe verip, dükkanları yağmalayan göstericilere ateş açtı. 7 kişinin yaralandığı olayların ardından kentte "acil durum" ilan edildi. Hollanda hükümeti, vaka sayılarının hızla artması nedeniyle geçen hafta kısmi kapanma kararı almıştı.

DSÖ’den zengin ülkelere tepki: Covid-19 artık yoksul ülkelerin pandemisi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yoksul ülkelerde yaşanan ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin pandemiyle birlikte daha belirgin hale geldiğini belirterek, dünyadaki tüm aşı arzının yüzde birinden daha azını almasına tepki gösterdi. Pandeminin artık yoksul ülkelere itildiğini aktaran DSÖ, zengin ülkelerin aşıları elinde tutmasının önemli küresel sorunlara yol açacağı konusunda sert bir şekilde uyarılarda bulundu. Bununla birlikte, BioNTech ile aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer, yeni Covid-19 hapında önceliğin yoksul ülkelere verileceğini duyurdu.

DSÖ: Şubat ayına kadar koronavirüs nedeniyle yarım milyon insan ölebilir Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki korona virüs durumunu "çok endişe verici" olarak değerlendirerek, salgının şubat ayına kadar kıtada yarım milyon kişinin ölümüne yol açabileceğini açıkladı.

DSÖ'den ülkelere çağrı: Seyahat için aşı şartı istemeyin ​Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), üyesi olan 194 ülkeye, uluslararası seyahatlerde tek şart olarak "Covid-19 aşısı şartı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.