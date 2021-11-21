Türkiye Gazetesi

Hindistan’da film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Feci bir trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan adam, ölü olduğu söylenerek morga götürüldü. Morgdaki 6 saatin ardından aslında adamın ölmediği görüldü.



AİLESİ GELENE KADAR DONDURUCUDA KALDI

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Moradabad kentinde geçtiğimiz cuma günü geçirdiği trafik kazasının ardından 45 yaşındaki Srikesh Kumar, kaldırıldığı hastanede doktor tarafından ölü olarak ilan edildi. Kumar’ın ölüm haberinin ailesine verilmesinin ardından aile hastaneye gelene kadar Kumar morgda bir dondurucunun içinde bekletildi. Aile, otopsi için evrak işlerini başlatmak için hastaneye geldiğinde ise 6 saat boyunca morgda bir dondurucunun içinde bekletilen Kumar’ın hayatta olduğu ortaya çıktı.



MORGDAN ÇIKTI KOMADA

Hastanenin Tıbbi Müfettişi Rajendra Kumar basına verdiği demeçte, "Acil sağlık görevlisi onu muayene etti. Herhangi bir yaşam belirtisi bulamadı ve bu nedenle öldüğünü ilan etti" ifadelerini kullanarak, 45 yaşındaki adamın hayatta olduğunun tespit edilmesinin ardından yeniden tedavi edildiğini ve şu anda komada olduğunu açıkladı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Akıl almaz olay! Öldü sanıp yakmaya kalktılar Hindistan'da akıl almaz bir olay meydana geldi. Yaşlı kadın öldü sanılarak yakılmaya çalışıldı. Son anda yaşadığının fark edilmesi üzerine felaketin önüne geçildi.

Bir hafta önce öldü sanılıp kapısına gelen polislere "Ben iyiyim" diyen adam ölü bulundu Antalya’da bir hafta önce öldü sanılıp yalnız yaşadığı dükkanına gelen polislere ‘Ben iyiyim’ diyen 61 yaşındaki adamı, bu hafta dükkanda ölü bulundu. Dükkanın kapısında polisin bulduğu ‘Uğrayamıyorsan borcunu gönder’ notu ise dikkat çekti.