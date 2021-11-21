Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Denis Logunov ile görüştü. Putin, bu görüşme sırasında üçüncü doz Covid-19 aşısı olduğunu söyledi. Vladimir Putin "Bugün, sizin ve meslektaşlarınızın tavsiyesi üzerine Sputnik Light adlı başka bir aşı oldum” dedi.

"NEDEN AŞI OLUYORUZ?"

Logunov'a, halka yeniden aşılamanın öneminin anlatılması ve Sputnik Light aşısının hem ülkede hem de başka ülkelerde kullanımı görüşmek istediğini söyleyen Putin “Bu aşılamaya neden ihtiyaç duyuluyor?" sorusunu sordu. Logunov ise yeniden aşılamanın önemine vurgu yaparak, hem Rusya'da hem de uluslararası tıp dünyasında halka üçüncü doz aşının tavsiye edildiğini belirtti.

Viscoran, Sputnik Light için Sağlık Bakanlığına başvuracak Sputnik V koronavirüs aşısının Türkiye partneri Viscoran İlaç San. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oran, "Sputnik V için acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için müracaat edecektir." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan, Sputnik-V hamlesi! Japonya'da üretecekler Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, ülkesinin geliştirdiği Sputnik-V aşısının ihracatı ve üretimine hazır olduğunu söyleyerek, Japonya'dan cevap beklediklerini iletti.

Türkiye'de Sputnik V üretimi dışa bağımlılığı azaltacak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Türkiye-Rusya arasında yapılan anlaşma, aşının dolum şeklinde üretilmesine yönelik değil. Aşı, Türkiye'de sıfırdan üretilecek" dedi.