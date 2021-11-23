Türkiye Gazetesi

Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.

Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.

Söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.

FDA ACİL KULLANIM ONAYI VERDİ

Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.

AB, Pfizer'in Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için Pfizer tarafından geliştirilen ilacı acil durum kullanımı için değerlendirmeye başladı.

Aşı firmaları darphane gibi: Pfizer, BioNTech ve Moderna saniyede 1000 dolar kazanıyor Koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer, BioNTech ve Moderna firmaları, salgında servetlerine servet kattı. Öyle ki Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın saniyede 1000 dolar kazandığı öğrenildi.

Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvurdu.