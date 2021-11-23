Türkiye Gazetesi

Yunan internet sitesi “greekcitytimes.com” ABD’nin Yunanistan’a F-35 Lightning II tipi savaş uçakları satacağını duyurdu. Site, haberini isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayandırdı. Yetkili, “Avrupa’da Finlandiya dışında birkaç ülke F-35 uçaklarıyla ilgileniyor. Bunlar İspanya, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti. Bu ülkeler aktif kampanya yürütüyor” dedi. İspanya’nın mevcut uçaklarının yerine koymak üzere Amerikan havacılık şirketi Lockheed Martin’den 25 F-35A savaş uçağı ile dikey iniş kalkış yapabilen 25 F-35B uçağı almak istediği belirtilen açıklamada Çek Cumhuriyeti’nin de 40 F-35A talep ettiği belirtildi.

ABD KANUN TASARISI YASALAŞIRSA YUNANİSTAN'A F-35 SATACAK

Yetkili, Çek hükümetinin F-16 savaş uçaklarıyla ilgili olarak da bilgi talep ettiğini ama Lockheed Martin’in F-35A satışına odaklandığını ifade etti. Rum kökenli Amerikalı Senatör Robert Menendez, Senatör Marco Rubio ile birlikte Kongre’ye ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021 başlıklı kanun tasarısı sunmuştu. ABD, yasalaşması halinde bu kanun kapsamında Yunanistan’a F-35 Müşterek Saldırı Uçağı satabilir. Yunanistan, daha önce beşinci nesil savaş uçağı satın almak için teşebbüste bulunmuştu.