Türkiye Gazetesi

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "İsrail'i yok etmenin en büyük hedefleri" olduğunu söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansında (ISNA) yer alan açıklamasında, Şikarçi, İsrail ile Tahran arasındaki gerilime ilişkin konuştu.

Şikarçi, "İsrail'i yok etmek en büyük hedefimiz ve bu amaçtan geri adım atmadık." dedi.

Şikarçi ayrıca, "İsrail'e destek veren Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler bu rejimin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

İran İsrail'in denetlenmesini istedi Kemalvendi, Birleşmiş Milletler'in (BM) 1974 tarihli kararına rağmen nükleer faaliyetlerini denetime açmayan İsrail'in denetlenmesini istedi.

İran İsrail'e ait İHA düşürdüğünü iddia etti İran ordusu, İsfahan kentinde bulunan Natanz nükleer enerji tesislerine yaklaşan İsrail'e ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etti.

Netanyahu: 'İran İsrail'i yok eder' İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD gezisi sırasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.