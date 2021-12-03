Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), öfkeli bir babanın ilginç protestosuyla şaşkınlık yaşadı. Oğlunun kolundaki takip bilekliğini kopartan baba, Sağlık Bakanlığı'nı basıp müsteşarın masasına attı. Öfkeli babanın, “Güvende Kal” uygulaması ile sıkıntı yaşaması dolayısıyla bu eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

ÖFKELİ BABA MUHATTAP BULAMADIĞI İDDİASIYLA BAKANLIĞA GELDİ

Covid-19’a yakalanan ve temaslı olan kişilerin “Güvende Kal” uygulamasıyla bilekli ile takip edilmesine devam edilirken, uygulamada yaşanan aksaklıklar ise bir babanın Sağlık Bakanlığını basmasına neden oldu. Başkent Lefkoşa'da Serkan Uludağ adındaki öfkeli baba, oğlunun temaslı olduğunu ve oğluna takılan “Güvende Kal” bilekliğinin karantina süresi dolmasına rağmen 2 gündür muhatap bulamadığı için çıkartılmadığını ifade ederek, 30'a yakın telefon numarası aradığını ve yetkililere ulaşamaması sonrası soluğu Sağlık Bakanlığında aldığını aktardı. Oğlu ile Bakanlığa gelen baba sorununa çözüm bulunmasını istedi.

"BİLEKLİĞİN ÇIKARILMAMASINA İSYAN ETTİ"

Öfkeli baba, yetkililere oğlunun kolundaki bilekliği kimin çıkaracağına dair sorular sormasının ardından 2 gündür telefonla aradığını ve muhatap bulamadığını aktardı. Oğlunun kolundaki bilekliği kopartan öfkeli baba, daha sonra bilekliği Sağlık Bakanlığı Müsteşarının masasına atarak Bakanlıktan ayrıldı.

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