Türkiye Gazetesi

Myanmar'ın Sagaing bölgesinde bulunan Done Taw köyünde vahşet bir olay yaşandı. Dün köyü basan askerler, 11 erkeği yakıp öldürdü. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

“ELLERİNİ BAĞLAYIP YAKTILAR”

Bir görgü şahidi, askerlerin, erkekleri ellerini arkadan bağladıktan sonra ateşe verdiğini belirtti. Tanık, söz konusu kişilerin askeri darbe karşıtı silahlı grup Halk Savunma Gücü (PDF) mensubu olmadığını dile getirdi.

DEVLETTEN AÇIKLAMA YOK

Hükûmet kanadından köylülerin yakıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yapılmazken devlet medyasında PDF’ye karşı misilleme saldırıları düzenlendiği haberlerine yer verildi. Askeri yönetime karşı kurulan Ulusal Birlik Hükûmeti (NUG) ise köylülere yönelik saldırıyı sert şekilde kınadı.

ÇATIŞMALAR ARTTI

Öte yandan, son aylarda Sagaing ve ülkenin kuzeybatısındaki diğer bölgelerde çatışmalar yoğunlaştı. Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinin ardından kurulan NUG, darbe karşıtı sivilleri savunmak için 5 Mayıs'ta PDF'yi kurmuştu.

DARBE İKİNCİ YILINA GİRECEK

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

YAKLAŞIK 1000 KİŞİ ÖLDÜ

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükûmet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar’da askeri araç protestocuların arasına daldı: 5 ölü Myanmar’da askeri aracın darbe karşıtı göstericilerin arasına dalması sonucu en az 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Myanmar'da darbe karşıtı 16 kişiye idam cezası verildi Myanmar'da askeri darbe karşıtı 16 kişi, cinayet işledikleri iddiasıyla idam cezasına çarptırıldı.