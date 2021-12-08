Türkiye Gazetesi

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 129 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 120 bin 32'ye yükseldi. Virüs bulaşan kişi sayısı 61 bin 340 artışla 8 milyon 48 bin 931 olarak kayıtlara geçti. Hastanelerde 2 bin 426'sı yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 44 kişinin tedavisine devam ediliyor.

DANS ETMEK YASAK

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bar ve restoranlarda 6 Ocak'a kadar dans etmek yasaklandı. Bu tarihe kadar gece kulüpleri de kapalı kalacak.

4. DOZ AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, Senatoda yaptığı açıklamada, üçüncü doz olarak adlandırılan hatırlatma dozunun ne kadar süreceğini bilmediğini söyledi. "Bir noktada dördüncü doza ihtiyacımız olabilir." diyen Delfraissy, Fransızların Noel tatilinde ve kutlamalarında Covid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini vurguladı. Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 44 bin 584'e çıkmıştı.



Fransa’da günlük vaka sayısı 60 bine yaklaştı Fransa’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 59 bin 19 yeni vakanın tespit edilmesi ile Kasım 2020‘den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildiği kaydedildi.



Fransa’da ilk Omicron vakası Fransa’da Nijerya’dan dönen bir kişide omicron vakası tespit edildi.