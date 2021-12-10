Türkiye Gazetesi

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın ülkenin büyük bir kısmını işgal etmesinin ardından Irak’a konuşlanan uluslararası koalisyon güçlerinin muharebe görevinin resmî olarak sona erdiğini söyledi. Geçen yıl Irak ile koalisyon güçleri arasında başlatılan “Stratejik Diyalog” görüşmelerinin son toplantısının yapıldığını belirten el-Araci açıklamasında “Koalisyon güçlerinin ülkeden çekildiğini duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Araci açıklamasında, koalisyon güçleri ile eğitim ve danışmanlık alanlarındaki ilişkilerinin devam edeceğini aktardı. ABD Başkanı Joe Biden 26 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 31 Aralık’tan sonra Irak’ta ABD muharebe güçlerinin kalmayacağını duyurmuştu. İran'a yakın Şii milis gruplar da, bir süre önce aralık ayı sonundan itibaren ülkedeki ABD güçlerini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

ABD askerine verilen Afgan bebek aylardır bulunamıyor Afganistan'ın Taliban kontrolüne girmesi ile ülkeden kaçan yüzbinlerce Afgan, Kabil Havalimanı'nda uçaklara binmek için birbirlerini ezmişti. O izdihamda Amerikan askerlerine teslim edilen bir Afgan bebeğin aylardır kayıp olduğu ortaya çıktı. Pentagon ise basına sızan fotoğrafların ardından bebeğin babasına teslim edildiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray Suriye'deki hava saldırılarını "ABD askeri personelinin nefsi müdafaası" olarak nitelendirdi Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısını "denizaşırı yerlerdeki ABD askerlerinin nefsi müdafaası" olarak nitelendirdi.