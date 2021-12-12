Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik’in, önemli kararlar alınması çağrısında bulunmasının ardından Bosna Hersek sınırları içerisinde bulunan Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantının ana teması Bosna Hersek Devleti'ne ait stratejik öneme sahip yetkilerin, Sırp entitesi üzerine alınması oldu. Oturumda, Sırp Cumhuriyeti hükûmetine Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri, vergi idaresi ve adli sistem kurumu gibi ortak kurumlardan altı ay içerisinde çekilmesi için yetki verilmesi tartışıldı. Bosna Hersek'te egemenliğin devlete değil, entitelere ait olduğunu söyleyen Dodik "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz" diye konuştu.

YENİ ANAYASAYA GÖRE BANYA LUKA BAŞKENT

Oylamanın yapıldığı oturumda teklifler kabul edildi ve yeni bir anayasa metni hazırlanmasına karar verildi. Yeni anayasaya göre Sırp Cumhuriyeti'nin başkenti Banya Luka şehri olacak. Sırp Cumhuriyeti hükûmetinin altı ay içerisinde güvenlik, savunma, vergi idaresi ve adli sistem alanlarını düzenleyen yasa ve yönetmelikleri çıkarmakla yükümlü olduğu da alınan kararlar arasında. Demokratik Eylem Partisi (SDA) yetkilileri söz konusu kararların, Dayton Barış Anlaşması'na doğrudan saldırı olduğunu ve sonuçlarının kimse için iyi olmayacağını belirtti. Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ise Sırp siyasetçilere alınan kararları iptal etme çağrısı yaparak "Sırp siyasetçiler, Sırp Cumhuriyeti için felakete sebep olacak kararlardan uzak durmalıdır" dedi.

Bosna Hersek'te 1500 kişi kapasiteli göçmen kampı açıldı Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac şehri yakınlarında Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle 1500 kişilik Lipa Göçmen Kampı'nın açılışı yapıldı.

