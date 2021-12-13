Türkiye Gazetesi

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5'inci adası La Palma’da bulunan Cumbre Vieja Yanardağı, aktif olarak bir rekor kırdı. İlk olarak 19 Eylül'de lav ve zehirli gaz püskürtmeye başlayan yanardağ 85 gündür patlamaya devam ediyor. Lav püskürten yanardağ bin 200 hektardan fazla alan etkilenirken, 3 bine yakın bina da kullanılamaz hale geldi. Bu süreçte binlerce insan ise bölgeden tahliye edildi.

İspanyol hükümeti, ada sakinlerine, yanardağ yıkımını yönetmelerine yardımcı olmak için 130 milyon Euro tahsis etti

İspanya'da nükleer santralde gaz sızıntısı meydana geldi İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Asco Nükleer Santralinde sızıntı meydana geldi. Karbondioksit sızıntısı sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.