Türkiye Gazetesi

Rodos'taki Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğunda sözleşmeli sekreter olarak çalışan Sebahattin Bayram'ı 5 yıl, Rodos - Meis arasında sefer yapan gemilerde aşçı olan Mehmet Nezamettin'i 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karar oy birliğiyle alınırken Yunanistan vatandaşı iki Türk'ün, Yunan devleti aleyhinde casusluk yaptığı ileri sürüldü. Türkiye, karara tepki gösterdi. Dışişleri’nden yapılan açıklamada "Sözleşmeli sekreterin, 18 Aralık 2020'de tutuklanmasıyla Yunanistan basınında kamuoyunu ve adaleti baskı altına almaya yönelik temelsiz haberler yapılmıştı. Üç gündür Rodos’ta devam eden duruşmada, uluslararası hukuk ve devletler özel hukuku dâhil, hukukun bütün temel ilkeleri ayaklar altına alınmış, yapılan usul ihlalleriyle savunma hakkı dahi ihlal edilmiş; savcı ve mahkeme heyeti ön yargılı bir tutumla hareket etmişlerdir. Alınan kararı kınıyoruz" denildi.

ABD'den Yunanistan'a 9,4 milyar dolarlık askeri satışa onay ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a 6,9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2,5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onayladı.

Yunan sahil güvenliği göçmenleri yine Türk karasularına bıraktı Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.