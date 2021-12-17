Türkiye Gazetesi

Delta'dan daha hızlı yayıldığı tespit edilen Omicron varyantına karşı, tüm dünya teyakkuza geçerken uzmanlar yeni dalganın ancak bağışıklığı artırarak aşılacağını belirtiyor.

SÜRE 3 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Bilim Kurulu’da hızla artan vakalar nedeniyle 3’üncü doz hatırlatma aşısının süresini 3 aya düşürdü. Daha önce yaptırılan aşının inaktif ya da mRNA olması fark etmiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı kararın ardından vatandaşlar hemen aşı uygulama merkezlerinde sıralarını aldı.

BAĞIŞIKLIĞIN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hatırlatma dozlarının sürelerinin 3 aya indirilmesinin Omicron’a karşı daha faydalı olabileceği gibi bir gözlem olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Yeniden bir dalgaya gireceksek ki inşallah girmeyiz, herkesin bağışıklığı korunmuş bir şekilde girmelerini hedefledik. Ciddi vaka artışları ülkemizde yaşanmadan tedbir almaya çalışıyoruz.”

Uzmanlar, düşen antikor seviyelerinin hatırlatma dozlarıyla yeniden yükseltilmesinin bağışıklık açısından önemli olduğunu vurguluyor.

"SÜREÇ, MÜCADELEYE DAHA BÜYÜK HIZ KAZANDIRMAK İÇİN ÖNE ÇEKİLDİ"

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bedia Dinç ise, “Varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte süreç, mücadeleye daha büyük hız kazandırmak ve kişileri daha bağışık hale getirmek açısından öne çekildi. Varyantlarla mücadeleyi ancak tam doz aşılama ve hatırlatma dozlarla kazanacağız” dedi.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER DE 3'ÜNCÜ DOZU OLABİLECEK

Dr. Bedia Dinç, hatırlatma dozunun takvimine koronavirüs geçirmiş olanların da dahil olduğunu söyledi. Buna göre, 2 doz aşısını olup virüsü kapanlar da iyileştikten 3 ay sonra 3’üncü doz aşılarını olabilecek.

HATIRLATMA DOZU ANNE ADAYLARINA DA ÖNERİLİYOR

Virüsten hem kendisi hem de karnındaki bebeği için endişelenen anne adayları da uzmanların uyarıları var.

Dinç, “Hamileler için, her 2 aşı için de ikinci dozdan 3 ay sonra aşılamayı öneriyoruz. Özellikle son 3 ayda akciğer kapasitesindeki bozulma ve kişinin fiziksel aktivitesindeki azalmaya bağlı olarak hastalık daha ağır geçiyor. Dolayısıyla aşılama takvimlerini ona göre ayarlayarak yine hatırlatma dozlarını olabilirler” diye konuştu.

Hatırlatma dozu 3 aya indirildi: Aşı takviminde Omicron detayı Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklama yapan Bakan Koca, yeni varyant Omicron virüsünün daha kolay bulaşır hale gelmesiyle tedbirleri yeniden gözden geçirdiklerini söyleyerek, bu kapsamda hatırlatma dozunda süresinin 3 aya indirildiğini duyurarak

Hatırlatma dozunun Covid-19’a etkisi bilimsel araştırmalarla kanıtlandı Hatırlatma dozu Covid-19’a yakalanma riskini 3’te 2 oranında azaltıyor.

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı. Hatırlatma dozu, çift doz BioNTech aşısının üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki vatandaşlara uygulanmaya başlandı.