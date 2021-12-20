Türkiye Gazetesi

Dünyada 2 yıldır Kovid-19 ile ilgili mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Omicron varyantı ile etkisini artıran Kovid-19 ile ilgili mücadelede aşı çalışmaları hayati önem taşıyor. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) masasında Novavax adlı yeni aşı var. Ajans, bugün Novavax'ın kullanımına izin verip vermeyeceğine karar verecek. Aşının EMA Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi tarafından onaylanması halinde Novavax, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Moderna ve Johnson & Johnson ile birlikte izin verilen beşinci aşı olacak.

HEPATİT-B VE BOĞMACA AŞILARIYLA BENZER

Novavax, diğer Kovid-19 aşılarına göre daha geleneksel bir teknolojiye sahip. Hepatit B ve boğmaca aşılarında kullanılan teknolojiye benziyor ve ultra düşük sıcaklıklarda saklanması gerekmiyor. Aşı, bağışıklık tepkisini tetikleyen Kovid-19 patojeninin saflaştırılmış parçalarını içeriyor.

Pfizer ve Moderna aşıları, hastanın hücrelerine hastalıkla savaşmak için ne yapması gerektiğini söyleyen genetik talimat dizilerini vücuda enjekte eden, yenilikçi bir teknoloji olan haberci RNA (mRNA) aşıları olarak tanımlanıyor. Yine AstraZeneca ve Johnson & Johnson, Covid-19 ile savaşmak için vücutta genetik bilgi taşımak üzere modifiye edilmiş adenovirüs adı verilen çok yaygın bir virüs türünü kullanan viral vektör teknolojisini kullanıyor.

AŞILAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAK

Novavax'ın CEO'su Stanley C. Erck, yeni aşının "küresel dağıtım zorlukları ve aşı tereddütü de dahil olmak üzere küresel aşılamanın önündeki kilit engellerin üstesinden gelmeye yardımcı olabileceğini" söyledi. Şirket ayrıca Omicron varyantına karşı aşısını değerlendirdiğini ve ona özel bir versiyon üzerinde çalıştığını söyledi.

DSÖ’YE DE BAŞVURULDU

Avrupa Komisyonu, EMA tarafından onaylandıktan sonra aşısının 200 milyon dozunun önceden satın alınması için Novavax ile bir sözleşme imzaladı. Endonezya ve Filipinler Novavax aşısını onayladılar, Japonya ise 150 milyon doz almayı kabul etti. Novavax ayrıca İngiltere, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Dünya Sağlık Örgütü'nde onay için başvuruda bulunduğunu söyledi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Üçüncü doz aşı, Omicron varyantından kaçabilir BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'un endişelendiren varyantı Omicron'a ilişkin Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Aşıların etkinliğinin varyanta karşı düştüğünü gösteren çalışmalar hakkında konuşan Şahin, "Üçüncü doz aşıyı olan kişiler bile Omicron'u bulaştırabilir" diyerek, yeni varyantın güçlendirici aşıdan kaçabileceğini bildirdi. Şahin Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun her türlü hastalığa karşı yüzde 70-75 oranında koruyuculuk sağladığını, ciddi hastalıkta bu oranın çok daha yüksek olacağını vurguladı.

Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı, yalnızca geceleri görülüyor Koronavirüs salgınında yeni ortaya çıkan varyant Omicron ile ilgili endişeler devam ederken, doktorlar bu varyantla enfekte olan hastalarda görülen yeni bir belirtiyi açıkladı.