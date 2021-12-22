Türkiye Gazetesi

Madagaskar Denizcilik ve Nehir Limanı Ajansı yetkilisi Mamy Randrianavony, ülkenin kuzeydoğusunda 20 Aralık gecesi bir teknenin alabora olarak battığı bilgisini paylaştı. Randrianavony, batan teknede bulunan yolculardan 64'ünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

50 KİŞİ KURTARILDI, 24 KAYIP VAR

Kaza sonrası 50 kişinin kurtarıldığını ifade eden Randrianavony, kaybolan 24 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Randrianavony, kazanın yolcu taşıma izni olmayan bir yük gemisine çok sayıda yolcu alınması nedeniyle yaşandığını kaydetti.



TÜRKİYE'DEN MADAGASKAR’A TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Madagaskar'daki gemi kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Madagaskar'ın kuzeydoğu açıklarında bir geminin batması sonucu en az 64 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Madagaskar halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Filipinler’e taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfununun çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek taziye mesajı yayımladı.



Dışişleri'nden Haiti'ye taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.