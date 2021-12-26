Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı ve eşi Jill Biden Beyaz Saray’da Noel kutlamaları sırasında ailelerden telefon aldılar. Biden ve First Lady bir aile ile canlı sohbet yaparken ilginç bir olay yaşandı.





Noel dileklerini sunan aile üyesi Jared, "Let's go Brandon" (Hadi gidelim Brandon) dedi. Bu ifade özellikle ülkedeki sağcı kesim tarafından Biden'a hakaret olarak kullanılıyor.



Biden çiftinin yeni köpekleri Commander (Komutan)



Joe Biden bu durum karşısında sakinliğini koruyarak ''Hadi gidelim Brandom, evet katılıyorum'' dedi ve kısa bir sessizlik oluştu. Ardından ABD Başkanı, Jared'le tekrar konuşmaya çalışırken telefon bağlantısı kesildi.

''HADİ GİDELİM BRANDON'' OLAYI NEDİR

"Haydi gidelim Brandon" ifadesi, Alabama eyaletinde 2 Ekim'de düzenlenen bir NASCAR yarışı sonrasında popülerlik kazanmıştı. Bir haber muhabiri, müsabakanın kazananı yarış pilotu Brandon Brown'la söyleşi yapmak isterken, tribünlerden Biden'a küfürlü sloganlar yükselmeye başlamıştı.

Canlı yayın sırasında sloganlar arka planda duyulurken, muhabir Brown'a tribündekilerin kendisi için tezahürat yaptığını ve "Hadi gidelim Brandon" dediklerini söylemişti.

Bu olayın ardından internette viral olan ifade, eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından mitinglerde de kullanılmıştı.



Trump, anketlerde Biden'a yüzde 6 fark attı ABD başkanlığını Joe Biden'a kaptıran Donald Trump, rakibini son seçim anketlerinde geçmeyi başardı. Bu durum, "Trump yeniden ABD'nin başkanı mı olacak?" sorularını akıllara getirdi.

Biden: Aşı olmak vatanseverlik görevidir Ülkede artan Covid-19 vakaları ve Omicron mutasyonu karşısında yönetiminin salgın ile mücadele stratejisini duyuran ABD Başkanı Joe Biden, aşı olmanın "vatanseverlik görevi" olduğunu belirtti.