Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş, ağır yaralanmasının ardından Pitbull gibi hayvanların korunması ve bakımının yasal olup olmadığı bir kez daha sorgulanmaya başladı.

Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da bu tür hayvanların bakımı merak konusu oldu. Almanya’da tehlikeli köpeklerden insanları korumayı ve tehlikeli köpek sahibi olmayı düzenleyen “tehlikeli köpeklerden koruma yasası” bulunuyor. Ayrıca, Almanya’da 2001 yılında getirilen “Köpek Hareketi ve İthalatı Kısıtlama Yasası” ile birlikte belirli köpek ırklarının ve melezleri olan köpeklerin Almanya'ya getirilmesi yasaklandı.

KURALLARA UYMAYANLARA 25 BİN EURO’YA KADAR CEZA

Almanya’da tehlikeli köpek sahibinin ebeveynlik kanıtı, aşı sertifikası, karakter testi sertifikası, sorumlu düzenleyici makamdan alınan diğer sertifikalar bulundurulması mecburidir. Tehlikeli köpek türlerine sahip olmak isteyen kişilerden köpeğin bakımı ilişkin teorik bilgi ve pratik becerilerinin olup olmadığına bakılıyor.

Saldırganlığı artırmak amacıyla bir köpeği eğitmek, tehlikeli bir köpeği izinsiz olarak beslemek, tehlikeli bir köpeği insanları, hayvanları veya mülkü tehlikeye atacak şekilde bulundurmak, açıkça okunabilen bir uyarı işareti aracılığıyla tehlikeli bir köpeğin tutulduğunu göstermemek, tehlikeli bir köpek öngörülen tasmasız veya öngörülen ağızlıksız gezdirmek, köpek sahibi olarak, tehlikeli bir köpeği uygun olmayan bir kişiye bırakmak, tehlikeli bir köpeği çocuk oyun alanına, işaretli bir çimenliğe veya bir yüzme havuzu gibi benzeri yerlere götürmek gibi belirtilen kurallara uymayanlara 25 bin Euro’ya kadar idari ceza verilebilir.

HÜKÜM GİYMEMİŞ OLMAK GEREKİYOR

Tehlikeli köpek sahibi olmak isteyen kişilerin Hayvan Refahı Yasası, Silah Yasası, Savaş Silahlarının Kontrolü Yasası, Patlayıcılar Yasası veya Federal Av Yasasına karşı bir suç işlemiş olmaması ve yasal olarak hüküm giymemiş olması gerekiyor. Alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı, akıl hastalığı veya zihinsel veya duygusal engeli bulunan kişiler Almanya’da tehlikeli hayvan sahibi olamıyor.

Öte yandan bir kişinin aynı anda birkaç tehlikeli köpeğe sahip olmasına izin verilmiyor. Tehlikeli köpeklerin, uygun şekilde güvenli bir şekilde çitle çevrilmiş mülklerin dışında, ayrıca merdivenlerde ve apartmanlara erişim yollarında uygun bir tasma ile tutulması ve ağızlık takılması gerekiyor.

FRANSA’DA SALDIRGAN KÖPEK SAHİBİ OLMAK İÇİN EĞİTİM ZORUNLU

Almanya’nın yanı sıra Fransa’da da saldırgan bir köpeğe sahip olmak isteyen kişilerin eğitimden geçmesi ve köpeğin düzenli şekilde veteriner tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Fransa’da 1 Ocak 2010'dan bu yana, özellikle pitbull, Rottweiler ve Tosa cinsi köpekler gibi saldırgan bir köpeğe sahip olmak için belediye tarafından sahiplenme izni alınması gerekiyor. Saldırgan bir köpeğe sahip olmak isteyenlerin, köpek davranışı ve saldırı ya da kaza önleme konularıyla ilgili 1 günlük eğitimden geçerek sertifika almaları gerekiyor.

SORUMLULUK SİGORTASI

Saldırgan köpeğin sahibi; köpeğin kimliği, kuduza karşı aşısı, sterilizasyon sertifikası ve ayrıca hayvanın neden olduğu hasarların onarımını ödemek için bakıcının hukuki sorumluluk sigortası sertifikası belgelerine sahip olmalı ve her zaman yanında bulundurmalı. Sigorta eksikliği 450 euro'ya kadar para cezası ile cezalandırılıyor. Halka açık yerlerde, apartmanın ortak alanlarında ve toplu taşıma araçlarında ise köpeği tasmalı tutmak ve ağızlık takmak zorunlu.

YETKİSİZ SALDIRGAN KÖPEK SAHİPLENENLERE 6 AY HAPİS

Öte yandan bazı kişilerin saldırgan köpeğe sahip olmaları yasaklandı. Reşit olmayan kişiler, vesayet altındaki yetişkinler, hüküm almış kişiler ve daha önce köpeğe sahip olma izni ellerinden alınan kişiler saldırgan köpeklere sahip olması yasaklandı. Bu kişilerin yetkileri olmadığı halde, saldırgan bir köpek sahiplenenler 6 ay hapis ve 7 bin 500 euro para cezası ile cezalandırılıyor.

Saldırgan köpek sahibi olmasına yasalarla izin verilen ancak sahiplenme ehliyeti olmayan kişiler ise 3 ay hapis ve 3 bin 750 euro para cezasına çarptırılıyor.

İNGİLTERE'DE YASAKLI KÖPEK SAHİBİ OLANLARA HAPİS CEZASI

İngiltere'de hükümet, Pitbull Terrier gibi bazı köpeklerin sahiplenilmesinin yasak olduğunu belirterek bu tür köpek sahiplerini 6 aya kadar hapis ve sınırsız para cezasına çarptırıyor. İngiltere hükümetine göre, sokakta terk edilmiş veya başıboş bir köpek gören kişilerin bunu yerel belediyelere rapor etmesi gerekiyor. İngiltere'de Ulusal Köpek Savunma Birliği Dog Trust, kayıp, başıboş ve terk edilmiş köpeklerin toplanarak, Birleşik Krallık'ın herhangi bir yerinde 7 gün tutuldukları bir barınağa gönderildiklerini belirtti. Dog Trust, eğer bu süre içinde kimse bu köpekleri sahiplenmezse köpeklerin kalıcı olarak uyutulduğunu belirtti.

ÇEKYA’DA SOKAK HAYVANLARI KANUN KAPSAMINDA BARINAKLARA TAŞINIYOR

Çekya’da yürürlükte olan Hayvanların Zulme Karşı Korunmasına Dair Kanunu’nun "Belediye, başıboş ve terkedilmiş hayvanların nüfusunu düzenlemek için çalışmalar yapabilir" başlıklı 13b maddesinin (c) bendine göre, sokak hayvanlarının hastalık ve açlık ile insanlara saldırmalarını önleme amacıyla yakalanıp en yakın barınağa götürülmesi gerektiğini belirtiliyor. Pit Bull -Terrier, Amerikan Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier ve Bullterrier cinsi kopeklerin Almanya’ya taşınması yasak ve seyahatleri ise özel izinlere tabi. Çekya’da ayrıca köpeklerin tasmasız dolaştırılması, ağızlık olmadan toplu taşımaya binmesi yasak.

POLONYA'DA HAYVAN SAHİPLENMEK İSTEYENLER MÜLAKATTAN GEÇİYOR

Polonya'da sokaklarda başıboş gezen kedi ve köpek bulunmuyor. Yaklaşık 7,6 milyon köpek, 6,4 milyon kedinin evlerde bakıldığı ülkede Başveterinerlik Dairesi'nin 2019 yılında yayınladığı rapora göre, 105 bini aşkın köpek ile 31 bini aşkın kedi ise barınaklarda yaşıyor. Barınaklardan hayvan sahiplenmek isteyen kişi ilgili barınağa başvurup kedi veya köpek sahiplenmek istediğini belirtiyor. Görevli eşliğinde barınakta bulunan hayvanları ziyaret eden kişi belirlediği hayvan yahut hayvanlar hakkında onların sağlık durumu, karakteri hakkında gibi konularda bilgi alıyor. Sonrasında bir dizi mülakatten geçiyor. Tüm aşamaların olumlu sonuçlanması durumunda kişi yasal işlemlerin ardından köpeği ya da kediyi sahipleniyor .Polonya'da tehlikeli tür olarak arz edilen köpeklerin üretilmesi, satılması ve beslenmesi ise yasal izne bağlı.

JAPONYA’DA EVCİL HAYVANIN SORUMLULUĞU SAHİPTE

Japonya’da evcil hayvanlara yönelik somut bir sahiplenme ya da üretme yasağı bulunmuyor. Evcil hayvanın üçüncü bir kişiye zarar vermesi halinde, zararın tazmininden hayvanı besleyen kişi sorumlu tutuluyor.

AVUSTURYA’DA KÖPEKLERE ELEKTRONİK ÇİP

Avusturya’da bir evde evcil hayvana bakabilmek için öncelikle konut idaresi tarafından izin alınması gerekirken, hayvanlara nasıl bakılacağı da kanunlar tarafından da düzenlendi. Avusturya’da köpeklere elektronik çip gerekiyor. Çipteki bilgilerinde ülkede Hayvanlarla ilgili Bilgi Bankası’na kayıt edilmesi zorunlu. Ayrıca Köpeklerin neden olacağı zararlar için minimum 725 bin Euro’luk bir sigorta gerekiyor. Köpeğin insanlara ve çevreye vereceği her türlü zarar bu sigorta tarafından karşılanıyor. Başkent Viyana’da köpek almak isteyenler, bu hayvanlarla ilgili genel bilgilerin verildiği bir kursa katılmak zorunda.

CİNS KÖPEKLER İÇİN EHLİYET GEREKİYOR

Ülkede cins köpekleri sahiplenenlerin “Köpek Ehliyeti” alması gerekiyor ve bu tür hayvanların da ağızlık ve kasmayla dolaştırılması zorunlu. Saldırgan hayvanların sahiplerinin de alkol kullanımına sınırlama getirildi. Saldırgan hayvanların sahiplerinin 0.5 promilden fazla alkol ile gezmeleri de ülke genelinde yasak.

Belediyelerden barınak yarışı: Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı bakım Sosyal medyada barınaklarla ilgili akılalmaz suçlamalar ortaya atıldı. Belediyeler de hayvan otellerini aratmayan barınakların fotoğrafları ile bu iddialara cevap verdi. Veterinerler, toplanan hayvanları tedavi ediyor. Kedi ve köpekler, bir kısmı orman içinde olan geniş yuvalarında güvenli şekilde yaşamaya başlıyor.

Erdoğan'dan belediyelere çağrı: Barınak sorununu hep birlikte aşmamız gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlarına çağrı yapan Erdoğan, Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen önlem alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz" açıklamasında bulundu.