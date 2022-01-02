Hava sıcaklıklarının yazın 52 dereceyi bulduğu Suudi Arabistan'da kar sevinci yaşanıyor. Arabistan'ın Tebük kentinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, sokakları beyazı boyadı. Halk, 2022 yılının ilk karını kutlarken, geleneksel dans gösterileri yapıldı.
Hükümet yetkilileri, kar yağışı nedeniyle yollardaki denetimi arttırdı ve bölge valisi talimatıyla acil durum planı hazırlandı. Afet ve kriz yönetim merkezi ise, sert hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Tebük bölgesinde, nadiren de olsa yağmur ve kar yağışı görülüyor.
Suudi Arabistan GP'de kazanan Lewis Hamilton oldu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Suudi Arabistan’da omicron alarmı: Umre için yeni kriterler getirildi Koronovirüsün yeni varyantı omicron, hızla yayılmaya devam ediyor. Vakalardaki artış nedeniyle çoğu ülke uçuş yasağı getirdi. Geçtiğimiz günlerde harem alanı ve çevresindeki sosyal mesafe kurallarını kaldıran Suudi Arabistan, yayılan yeni varyantla Umre ibadeti için ülkeye kabulde yeni zorunluluklar getiriyor. Hac ve Umre Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşlarının umre kurallarına yeni güncelleme getirdi.
Suudi Arabistan’da kar sevinci
Suudi Arabistan’da etkili olan kar yağışı sonrası halk sokaklarda karın keyfini çıkardı. Halk 2022 yılının ilk karını kutlayan halk dans geleneksel gösterileri yaptı.
Hava sıcaklıklarının yazın 52 dereceyi bulduğu Suudi Arabistan'da kar sevinci yaşanıyor. Arabistan'ın Tebük kentinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, sokakları beyazı boyadı. Halk, 2022 yılının ilk karını kutlarken, geleneksel dans gösterileri yapıldı.
Kaynak: İHA
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