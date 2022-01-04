Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

ABD tarafından Bağdat Havalimanı’nda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani için 14 vilayette resmî tatil ilan edildi. Süleymani’nin ölümünün ikinci yılında İran’da anma törenleri düzenlendi. 1979 devrimi sonrası Irak’a karşı savaş Süleymani'nin Devrim Muhafızları safında ilk görev yeri, 1990'ların başında Karabağ oldu. Azerbaycan güvenlik kaynakları, Ermeni işgali ve katliamına destek veren Süleymani’nin aktif rol aldığı Karabağ’da, 8 bini asker 17 bini çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan sivilin şehit olduğunu belirtti. Kudüs Gücü’ne gönüllü olarak katılan ve daha sonra generalliğe yükselen Süleymani, Irak ve Suriye savaşlarını yönetti. Yüzbinlerce Türk’ün sürgün edildiği, on binlercesinin öldürüldüğü olayların merkezinde yine Süleymani yer aldı.

"ELİNDE TÜRKMEN KANI VAR"

Eski Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Emin Bozoğlan, Süleymani’nin Türkmendağı başta olmak üzere Golan, Hama, Humus, Halep ve Rakka Türkmenlerinin yerlerinden sürülmesi ve 30 bini aşkın Türkmen’in katledilmesinde büyük rolü olduğunu söyledi. Bozoğlan “Sürgün edilen Türkmenlerin beldelerine Irak, Afganistan ve İran’dan getirilen Şiileri yerleştirdiler. Bu kişilere Suriye vatandaşlığı verilip Türkmenlerin geride bıraktığı arazilere el koydular. Oralarda kalan ne varsa herşeyimiz yağmalandı” dedi. Irak Türkmen Cephesi eski Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı ise Süleymani’nin, DEAŞ bahanesiyle on bini aşkın Türkmen’i katlettiği bilgisini paylaştı. Kazancı, Haşdi Şabi’yi kuran ve Musul ve çevresinde “Türkmenleri katledin” emrini verenin İranlı General Süleymani olduğunu vurguladı.

İran'dan Süleymani açıklaması: Trump operasyonu 7 ay önce planladı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir tv yayınında, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Yeni Delhi'de önemli açıklamalarda bulundu.

MEHMETÇİĞE SALDIRI EMRİ

Suriye’de PKK ve DEAŞ terörünün artan tehditlerine karşı yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları, Süleymani’ye bağlı milis gruplar tarafından birçok kez sabote edildi. Afrin operasyonu öncesi Nübbul kasabasına gelerek terör örgütü PKK’ya açık destek veren Süleymani, daha sonra ağır silahlarla donatılmış yüzlerce milisi bölgeye gönderdi. Kilis ve Hatay’da meskûn mahaller İran füzeleri ile vurulurken İdlib’te en az 14 Türk askeri yine Süleymani’ye bağlı militanların karargâhlarından ateşlenen füze ve toplarla şehit düştü.

Hamaney, Süleymani'nin cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı! ABD’nin operasyonunda öldürülen General Kasım Süleymani için İran’ın başkenti Tahran’da cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze namazını İran'ın dini lideri Hamaney kıldırdı. İran'ın dini lideri, Kasım Süleymani'nin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.

Süleymani'nin cenazesinin defni izdihamda ölenler nedeniyle ertelendi İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi.

İran: Kasım Süleymani'nin intikamı için 13 senaryo gündemde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine cevap olarak Tahran yönetiminin 13 senaryo üzerinde durduğunu söyledi.