Türkiye Gazetesi

İngiltere'de hükûmet, ülkeye gelen yolcular için uçuş öncesinde ve İngiltere'deki ikinci günlerinde yapmaları gereken PCR testi mecburiyetini kaldırdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgınına yönelik güncellenen kuralları açıklarken bugünden itibaren İngiltere'ye gelenlerin artık negatif bir PCR testi alana kadar kendilerini izole etmeleri gerekmeyeceğini söyledi. Johnson, "İngiltere'de Cuma günü sabah saat 04.00'ten itibaren birçoğu denizaşırı bir ülkede karantinada kalma ve önemli miktarda ekstra masrafa maruz kalma korkusuyla seyahat etmekten caydıran varış öncesi testini rafa kaldıracağımızı söyleyebilirim" dedi. İngiltere'ye varan yolcuların zorunlu PCR testleri yerine varıştan sonra en geç ikinci günde hızlı sonuç veren yanal akış testleri yaptırmaları gerektiğini söyleyen Johnson, yanal akış testinin pozitif olduğu durumlarda PCR testi yaptırılması gerektiğini ifade etti.

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