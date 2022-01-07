Meksika basınında çıkan habere göre, güvenlik güçleri ihbar üzerine Zacatecas eyaleti Hükümet Sarayı'nın önünde terk edilmiş kamyonda arama yaptı.
HÜKÜMET SARAYI'NIN ÖNÜNE BIRAKILMIŞ
İncelemeler sonucunda Hükümet Sarayı'nın önüne bırakılan kamyonun kasasında 10 ceset olduğu belirlendi.
Bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü sevk edildi.
Olayın, çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.
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