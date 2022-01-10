Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyon yıldızı ABD'li aktör ve komedyen Bob Saget, otel odasında ölü bulundu. 1980'li ve 90'lı yılların dünya çapında ünlü dizisi Full House'ta ailenin babası Danny Tanner rolüyle yer alan ve adını herkese duyuran ünlü aktör 65 yaşında hayatını kaybetti.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde bulunan bir otelin güvenliğinden gelen çağrılar sonucu olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, ​Trlevizyon yıldızı Bob Saget'ı otel odasında hareketsiz bir şekilde buldu. Oyuncunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Bob Saget, Full House dizisinde üç kızıyla yaşayan baba rolünü canlandırıyordu

TÜRKİYE'DE 'BİZİM EV' ADIYLA YAYIMLANMIŞTI

Saget'ın rol aldığı popüler yapım Full House, Türkiye'de 'Bizim Ev' adıyla ekranlara gelmiş, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

ABD'de 1987-1995 yılları arasında, Türkiye'de ise 1995-2003 yılları arasında yayımlanan dizi, ilk bölümünden yaklaşık 30 yıl sonra Netflix'e gelmiş, bazı oyuncuların yıllar sonra bir araya gelmesi ile yeni bölümleri çekilmişti.

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