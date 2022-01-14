Türkiye Gazetesi

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred), Popocatépetl Yanardağı'nda yerel saatle 04.20’de bir patlama gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada; patlamanın etkisiyle yanardağ ağzından 600 metre yüksekliğe lav ve kül çıkışı olduğu bildirildi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Meksika Sivil Koruma Bakanlığı, patlama sonucu düşebilecek parçalar nedeniyle vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları uyarısında bulundu. Yetkililer, yanardağdan çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle güneydoğu yönüne doğru ilerlediğini bildirirken, Puebla eyaleti başta olmak üzere bu bölgede yaşayanlara zehirlenmeye karşı önlem almaları konusunda çağrıda bulundu.

ARALIK AYINDA 3 DEFA DAHA PATLAMIŞTI

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında faaliyetlerinde artış görülen Popocatépetl Yanardağı, Manchester Üniversitesinden bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde patlaması beklenen yanardağlar listesinde beşinci sırada yer alıyor.



Öte yandan en son 2 Ocak tarihinde patlama gerçekleşen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz Eylül ayında üç, Ekim’de iki, Aralık ayında ise üç kez patlama meydana gelmişti.

Popocatepetl Yanardağı’nda patlama Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda yeni bir patlama meydana geldi. Yetkililer kül yağışının sağlık açısından risk oluşturduğunu ve vatandaşların zehirlenmeye karşı önlem almaları tavsiyesinde bulundu.

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda 3 patlama! Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda üç ayrı patlama meydana gelirken, yanardağdan çıkan küller nedeniyle çevredeki vatandaşlar uyarıldı.

Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti Meksika'da bulunan Popocatepetl Yanardağı'nın faaliyete geçti öğrenildi. Yanardağda iki ayrı patlamanın gerçekleştiği bildirildi.