Türkiye Gazetesi

Bilimsel adı Pristimantis gretathunbergae olan yağmur kurbağası, adaşı ile dikkat çekici gözleri dışında benzemiyor. Ancak çevre kuruluşu Rainforest Trust’ın isim haklarını açık artırmaya çıkarmasının ardından İsveçli Greta Thunberg’in adını aldı.

Kendine özgü büyük siyah gözleri olan minik, parlak renkli kurbağa, doktora öğrencileri Abel Batista ve Konrad Mebert liderliğindeki keşif gezisinde fark edildi. Panama ormanında keşfedilen bu yağmur kurbağası türü bilimsel çalışmayla duyuruldu.

GRETA THUNBERG KURBAĞASINI ZORLU GÜNLER BEKLİYOR

Batista ve Mebert, son 10 yıldır Panama’da araştırma yapıyor ve ikili, 12 yeni tür bulduklarını söylüyor. Bu türleri 8 farklı bilimsel makale ile duyuran araştırmacılar, iklim değşikiliği etkisiyle canlıların tehlikede olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, Greta Thunberg kurbağasını keşfettikleri doğu Panama’daki bölgeye ise at sırtında ulaştıklarını açıkladı. Bu arada kurbağanın bulunduğu bölgedeki ormanlar otlak ve tarla açmak için hızla yok ediliyor.

Aslında kurbağanın adının Thunberg olmasının sebebi de tam olarak burada. Çünkü ormansızlaşma ve iklim değişikliğinin etkileri Thunberg'in dikkatini çekmiş ve tek başına başlattığı iklim eylemi tüm dünyaya yayılmıştı.

Greta Thunberg ise henüz adaşı hakkında yorum yapmadı.

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