Türkiye Gazetesi

Kazakistan’da akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan protestolar hükümetin geri adım atmasına rağmen büyüyerek şiddet olaylarına dönüşmüştü. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, protestolarda 19’u güvenlik gücü olmak üzere toplam 225 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 393’ü güvenlik gücü olmak üzere toplam 4 bin 353 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ölenlerin yarısının silahlı suçlular olduğu aktarılarak, OHAL sürecinde sağlık kurumlarına 20 saldırı düzenlendiği ve bu saldırılarda 7 sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

KAZAKİSTAN’DAKİ PROTESTOLAR

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Zhanaozen ve Aktau kentlerinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar 2 gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılmıştı. Hükümetin istifa etmesine ve zamların iptal edilmesine rağmen protestocular geri adım atmamış, gösteriler şiddet olaylarına dönüşmüştü. Göstericilerin devlet kurumlarını hedef aldığı ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye 2 binden fazla barış gücü göndermişti. Tokayev, 11 Ocak’ta ise ülkede istikrarın yeniden sağlandığını belirterek, barış gücü misyonunun sona erdiğini duyurmuştu.

Rusya bir günde çark etti: Kazakistan'da kalacağız Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü askerlerinin ülkeden ayrılması için alınan kararı "Saygı duyuyoruz" diye değerlendiren Rusya, bir gün sonra ise çekilmek için şartlar öne sürdü.

Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL kaldırılıyor Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddet olayları nedeniyle uygulanan OHAL'in, Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde yarın yerel saatle 07.00’dan itibaren sona ermesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kazakistan’da görev değişikliği: Başbakan koltuğuna Alihan İsmailov geldi Kazakistan Cumhurbaşkanı görevden aldığı Başbakan Askar Mamin’in yerine Alihan İsmailov’u başbakan koltuğuna getirdi.