Türkiye Gazetesi

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle gösteriler başladı. Protestolar, ülkenin eski başkenti Almatı’da şiddet olaylarına dönüştü. Almatı’daki gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

5 Ocak’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını onayladıktan sonra ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ettikleri gerekçesiyle Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 11 Ocak’ta Meclis’te yaptığı konuşmada ise ülkede anayasal düzenin sağlandığını ve KGAÖ Barış Gücü'nün 10 gün içinde ülkeden çekileceğini bildirdi. Kazakistan Başsavcılığı da olaylarda toplam 225 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÜLKE NORMALE DÖNDÜ

19 Ocak gece yarısından itibaren başkent Nur Sultan başta olmak üzere Almatı şehri ile Atırau, Jambıl, Kızılorda ve Mangistau eyaletlerinde OHAL uygulaması sona erdi. Böylelikle ülke genelinde hayat normale döndü. Belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile sokaklardaki güvenlik tedbirleri kaldırıldı. Şehirlere giriş ve çıkış yeniden serbest oldu.

DÜZEN SAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Halkın birlik ve beraberliği ile emniyet ve kolluk kuvvetlerinin canları pahasına hareketleri sayesinde Kazakistan genelinde düzen ve huzur sağlandı" dedi.

Kazakistan’daki protestoların bilançosu: 225 ölüm Kazakistan’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve şiddet olaylarına dönen protestolarda can kaybının 225’e yükseldiği bildirildi.

Rusya bir günde çark etti: Kazakistan'da kalacağız Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü askerlerinin ülkeden ayrılması için alınan kararı "Saygı duyuyoruz" diye değerlendiren Rusya, bir gün sonra ise çekilmek için şartlar öne sürdü.