Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Yaralanların 5'inin polis memuru olduğu öğrenildi.

5'İ POLİS MEMURU 9 KİŞİ YARALI

ABD’de New York'a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, daire alevlere teslim oldu. New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 5'i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından alev alev yanan dairede çökme meydana geldi. Yetkililer patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

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