Türkiye Gazetesi

Avustralya’da yaşayan Pixie Curtis’in 10 yaşında olmasına rağmen iki oyuncak şirketi var. Curtis’in başarı hikayesi annesi Roxy Jacenko desteği ile başlıyor. Şimdiden 2 oyuncak şirketi sahibi Curtis 15 yaşında emekli olma yolunda ilerliyor. Aylık geliri ortalama 21 milyon dolar olan küçük kızın "Pixie’s Fidget’s" adında oyuncak şirketi ve annesiyle birlikte kurduğu saç aksesuarları şirketine sahip. Curtis iki şirketi ''Pixie’s Pix'' adıyla birleştirdi.



Pixie Curtis henüz 10 yaşında olmasına rağmen, 2 oyuncak şirketi sahibi ve 15 yaşında emekli olma yolunda ilerliyor.



Küçük kızın annesi Jacenko, bir haber kanalına yaptığı açıklamada, "Kesinlikle ben 100 yaşıma kadar çalışacağım ve Pixie 15’inde emekli olacak. Aile arasında en sık yaptığımız şaka bu. Hangimizin daha akıllı olduğunu kesinlikle biliyorum.'' dedi.



INSTAGRAM’DA DA POPÜLER



Roxy Jacenko’da başarılı bir kariyere sahip. Jacenko Avustralya’nın en ünlü ajanslarından biri olan ''Sweaty Betty PR'' dahil olmak üzere birçok başarılı işletmenin sahibi olarak bilinen bir isim. Pixie Curtis’in hikayesi ortaya çıkınca, sosyal medya hesabı Instagram’da da oldukça popüler hale geldi. Küçük kız Instagram'da kısa sürede 100 binden fazla takipçi kazandı.

Jacento kızının çalışmasıyla ilgili olarak ise zorunluluk hissetmesini istemiyor ve konuyla ilgili, "İlk günden beri söyledim, Pixie öne çıkmak istemediği veya şirketlerle ilgilenmek istemediği anda yeniden oturup konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama şimdilik mutlu, çok şey öğreniyor." dedi.



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