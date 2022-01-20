Türkiye Gazetesi

5G teknolojisine geçiş sürecinde oluşabilecek potansiyel riskler sebebiyle, birçok büyük uluslararası hava yolu şirketi, ABD uçuşlarında düzenlemeye gittiğini duyurdu. Bu kapsamda uçaklarda teknik sorun oluşabileceği endişesiyle uçuşların bir kısmı iptal edildi veya uçak modelleri değiştirildi.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa ve British Airways gibi şirketler, 5G belirsizliğini gerekçe göstererek, bazı uçuşlarda değişiklik yaptığını duyurdu. Bazı hava yolu şirketleri uçuşları askıya alırken, bazıları olası teknik sıkıntılarla en fazla karşılaşması beklenen Boeing 777 model uçakların uçuşlarını durdurdu.

Virgin Atlantic ve Air France-KLM gibi bazı hava yolu şirketleri ise herhangi bir uçuş iptaline gitmediklerini ancak durumu izlediklerini belirtti.

ABD'de telefon şirketlerinin 5G'ye geçişi erteleme süresi dün doldu

ABD'nin en büyük telefon şirketlerinden AT&T ve Verizon, 5 Ocak'tan itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyordu.

Federal Havacılık Dairesinin (FAA) talebi üzerine şirketler, 4 Ocak'ta 5G teknolojisine geçişi 2 hafta ertelediklerini duyurmuştu.

AT&T Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Havacılık güvenliğinin ve 5G'nin bir arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla iş birliği ve teknik değerlendirmenin tüm sorunları çözeceğinden eminiz." ifadesi kullanılmıştı.

BOEING VE AIRBUS'TAN 5G UYARISI

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ve Airbus şirketlerinin Üst Yöneticileri (CEO), 21 Aralık 2021'de ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e, 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup göndererek, bunun havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Mektupta, 5G teknolojisinin uçakların güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceği savunulmuş, "5G teknolojisine geçişin ertelenmesi" çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan, 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçlayarak, bu teknolojiye geçişin ertelenmesiyle ekonomide 10 milyarlarca dolar kayba yol açacağı uyarısında bulunmuşlardı.

ABD'li hava yolu şirketlerinden "kaos" uyarısı

ABD'li büyük hava yolu şirketleri de 5G teknolojisinin hava trafiğinde kaosa yol açabileceği uyarısı yapmıştı.

American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines ve Delta Air Lines'ın da aralarında olduğu havacılık sektöründeki birçok şirketin yöneticisi, 5G'nin hava ulaşımı açısından oluşturabileceği tehlikeye ilişkin ortak bir mektuba imza atmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Verizon ve AT&T, havalimanlarının yakınlarındaki bazı baz istasyonlarında 5G teknolojisine geçişi durdurma kararı almıştı.

5G öncesi korkutan açıklama: Uçuşlar için felakete neden olabilir ABD’nin en büyük havayollarının üst düzey yöneticileri, 5G dağıtımı öncesi önemli bir açıklama yaptı. Yeni teknolojinin uçuşları aksatabileceğini belirterek, uyarılarda bulundular.

Anti 5G kolyelerde radyasyon tehlikesi: DNA'yı bozabilir 5G teknolojisinin tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte bir grup insan kendilerini radyasyondan korumak için umulmadık yollara başvuruyor. 5G'den koruduğu iddia edilen kolyelerde radyoaktif tehlike tespit edildi.

5G’de maliyeti düşürüp teknoloji ihraç edecek Türk Telekom; telekomünikasyon, enerji, finans, mobil yayıncılık ve oyun gibi sektörlerde “senkronizasyon” süresini “anlık” hâle getirecek bir yazılım geliştirdi. İsveçli Net Insight ile ürünleştirilecek 5G teknolojisiyle; maç yayınları gecikmesiz izlenecek, online ameliyatlar eş zamanlı yapılabilecek. Maliyetler düşecek, ihracat gelirleri artacak.