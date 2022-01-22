Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın kalabalık kentlerinden Mumbai'de 20 katlı olduğu görülen bir binanın 18. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binaya yayıldı.

Ülke medyasından alınan bilgilere göre Belediye başkanı Kishori Pednekar, yangının bir klimanın kısa devre yapması sonucu çıktığını duyurdu.

Çıkan yangın kısa sürede alevlere teslim oldu. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkabildi.

20'YE YAKIN YARALI, 7 ÖLÜ

Apartmanda yaşayan 90 bina sakini kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı. Yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişi yaralandı.

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