Türkiye Gazetesi

İngiltere tarihindeki ilk Müslüman ulaştırma bakanı olarak görev alan Muhafazakar Parti’den Nusrat Ghani, görevden alınmasından bu yana suskunluğunu bozdu ve şok iddialarda bulundu. Ghani, müslüman oluşunun diğer vekilleri rahatsız ettiği için 2 yıl önce yaptığı ulaştırma bakanlığından görevden alındığını söyledi.

Nusrat Ghani, konu ile ilgili The Sunday Times gazetesine konuştu. Başbakanlıktaki bir toplantıda kendisine parti grubu liderlerinden birinin "Müslüman olmasının bir mesele olarak gündeme getirildiğini" söylediğini belirten Ghani şu şekilde konuştu:

'MÜSLÜMAN OLMAM RAHATSIZ ETMİŞ'

Başbakanlıktaki kabine değişikliği toplantısında Müslümanlığımın bir mesele olarak gündeme getirildiği, Müslüman kadın bakan konumumun meslektaşlarımı rahatsız ettiği ve partiyi İslamofobi iddialarına karşı yeterince savunmadığım için sadık olmadığıma dair endişeler olduğu söylendi."

2020'de ulaştırma bakanlığı görev,ini yapan Nusrat Ghani, Boris Johnson'ın 12 Aralık 2019 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesinden birkaç ay sonra da kabine dışı kaldı.

'DIŞLANACAĞI KONUSUNDA UYARILMIŞ'

"Kendisini aşağılanmış ve güçsüz hissettiğini" belirten Ghani, konuyu gündeme getirmeye devam etmesi durumunda "meslektaşları tarafından dışlanacağı" ve "kariyeri ile itibarının yok edileceği" konusunda uyarıldığını, bunun üzerine sessiz kaldığını söyledi.

'PARTİYE OLAN İNANCIM SARSILDI'

O süreçten sonra partide devam edip etmemek konusunda düşündüğünü söyleyen Ghani "Bunun partiye olan inancımı sarsmadığını iddia etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ghani, Theresa May'in başbakanlığı döneminde Ocak 2018'de bakanlık görevine getirilmiş, Johnson'ın 12 Aralık 2019 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesinden birkaç ay sonra da kabine dışı kalmıştı.

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