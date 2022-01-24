Türkiye Gazetesi

Yaklaşık iki senedir dünyayı kasıp kavuran salgında Covid-19’a hiç yakalanmayanların yanı sıra, birden fazla kez Covid'e yakalanan insanlarda var.

İngiltere’deki genç kadın bir seneye yakın bir sürede tam üç kere koronavirüse yakalanarak talihsiz bir rekor kırdı.

İlkokul öğretmeni Maryia Hussain (26) ilk olarak Aralık 2020’de Covid-19’a yakalandı. Geçen sene kasım ayında bir kere daha Covid’e maruz kalan Maryia, geçtiğimiz pazartesi günü üçüncü kez enfeksiyon geçirdi.

İKİ DOZ AŞILIYDI

Bedfordshire’da yaşayan Maryia, “Çift doz aşılıyken ikinci kere Covid-19’a yakalandığımda ‘Benimki de ne şans?’ demiştim. İyileştikten sonra üçüncü doz aşı için sıra beklerken hastalık yeniden beni vurdu. Herhalde İngiltere’nin en şanssız insanı benim” dedi. Maryia, üçüncü hastalığının öncekiler kadar ağır geçmemesiyle teselli buluyor.

İki kere Covid-19 geçiren çok sayıda kişi var ama hastalığa üç kere yakalanılması pek görülen bir hadise değil.

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